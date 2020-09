Roma, ora su Dzeko piomba l’Atletico Madrid (Di martedì 22 settembre 2020) Calciomercato Roma: il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere ora all’Atletico Madrid La trattativa tra il Napoli e la Roma per portare Milik in giallorossa è saltata, così anche il futuro di Dzeko è cambiato. Il bosniaco doveva andare alla Juventus che, non potendo più attendere, ha virato su Alvaro Morata prelevandolo dall’Atletico Madrid. E adesso proprio i Colchoneros potrebbero andare in soccorso di Dzeko. Come riportato dal direttore di AS Tv Javier Matallanas, infatti, il club della capitale spagnola sta trovando difficoltà per arrivare a Luis Suarez è così sarebbe piombato sul numero 9 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Calciomercato: il futuro di Edinpotrebbe essere ora all’AtleticoLa trattativa tra il Napoli e laper portare Milik in giallorossa è saltata, così anche il futuro diè cambiato. Il bosniaco doveva andare alla Juventus che, non potendo più attendere, ha virato su Alvaro Morata prelevandolo dall’Atletico. E adesso proprio i Colchoneros potrebbero andare in soccorso di. Come riportato dal direttore di AS Tv Javier Matallanas, infatti, il club della capitale spagnola sta trovando difficoltà per arrivare a Luis Suarez è così sarebbeto sul numero 9 ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Verona-Roma 3-0 a tavolino Questa la decisione del giudice sportivo #SkySport #SerieA… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Rischio sconfitta a tavolino contro il Verona Schierato Diawara non iscritto in lista over 22… - mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - MarcoLe86931402 : La giornalista @FedericaDB22 inizia la sua ora di trasmissione di conduzione anticipando che parleranno di Vidal, M… - siamo_la_Roma : ?? Roma sconfitta a tavolino con l'#HellasVerona ?? Pantaleo #Longo si dimette dal club giallorosso ??? Ora è vicin… -