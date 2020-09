Referendum, c’è tanto centrodestra nel “no”: un quarto degli elettori ha “disobbedito” ai leader (Di martedì 22 settembre 2020) C’è una quota non piccola di centrodestra nella percentuale di “no” al Referendum che ha ieri ha aperto una significativa breccia nel muro dell’anti-politica. Secondo Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro, avrebbe “disobbedito” infatti ai propri leader quasi un quarto dell’elettorato. Paradossalmente, la maggior percentuale di renitenti al “sì” la troviamo in Fratelli d’Italia (25 per cento). Più di Forza Italia (24), che ha concesso libertà di voto e più della Lega (22), nonostante l’endorsement in favore del “no” di molti suoi big. Lo dice un’analisi di Quarta Repubblica Dare una lettura univoca del dato è impresa molto difficile. Si può tentare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) C’è una quota non piccola dinella percentuale di “no” alche ha ieri ha aperto una significativa breccia nel muro dell’anti-politica. Secondo Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro, avrebbe “disobbedito” infatti ai propriquasi undell’elettorato. Paradossalmente, la maggior percentuale di renitenti al “sì” la troviamo in Fratelli d’Italia (25 per cento). Più di Forza Italia (24), che ha concesso libertà di voto e più della Lega (22), nonostante l’endorsement in favore del “no” di molti suoi big. Lo dice un’analisi di Quarta Repubblica Dare una lettura univoca del dato è impresa molto difficile. Si può tentare ...

borghi_claudio : Cominciamo con il commento al referendum: Ovviamente mi dispiace perchè penso sia una brutta notizia per la nostra… - borghi_claudio : Affluenza referendum nelle regioni dove non si vota per le regionali molto più alta di quello che mi aspettassi. C'… - bendellavedova : .@nzingaretti se la prende con @Piu_Europa? Non gli vanno giù i tanti del #PD che si sono uniti al nostro No al… - AntigoneCris : RT @Paolo3_P: Una cosa è chiara dall’ esito del referendum di ieri: c’è un 30% di italiani in cerca di rappresentanza. - LaLestofante : RT @pietroraffa: Andando a vedere il voto per classe d'età al #referendum, si scopre che il segmento in cui il No è andato meglio è quello… -

