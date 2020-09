Qualcomm punta in alto verso il 5G, ecco Snapdragon 750G (Di martedì 22 settembre 2020) La corsa dentro al 5G di Qualcomm Technologies non si arresta. L’azienda americana ha appena annunciato una nuova piattaforma mobile per la sua serie 7 Prestazioni velocissime e partnership importanti con Xiaomi, Deutsche Telekom e Verizon Leggi su it.mashable (Di martedì 22 settembre 2020) La corsa dentro al 5G diTechnologies non si arresta. L’azienda americana ha appena annunciato una nuova piattaforma mobile per la sua serie 7 Prestazioni velocissime e partnership importanti con Xiaomi, Deutsche Telekom e Verizon

DigiTalkPR : Qualcomm punta in alto verso il 5G, ecco Snapdragon 750G La corsa dentro al 5G di Qualcomm Technologies non si arre… - MashableItalia : Qualcomm punta in alto verso il 5G, ecco Snapdragon 750G -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcomm punta Con Snapdragon 750G Qualcomm espande la gamma di soluzioni 5G Hardware Upgrade Con Snapdragon 750G Qualcomm espande la gamma di soluzioni 5G

Con questo nuovo prodotto Qualcomm punta a offrire ai produttori di smartphone una via rapida ed efficace per sviluppare smartphone 5G che non solo sfruttino questa nuova tecnologia, ma siano in grado ...

Crolla mercato globale processori per smartphone

In terza posizione HiSilicon scalza Samsung grazie a una crescita di quattro punti, dal 12 al 16% del mercato. Oltre al calo generale delle consegne di smartphone dovuto alla pandemia, la flessione di ...

Con questo nuovo prodotto Qualcomm punta a offrire ai produttori di smartphone una via rapida ed efficace per sviluppare smartphone 5G che non solo sfruttino questa nuova tecnologia, ma siano in grado ...In terza posizione HiSilicon scalza Samsung grazie a una crescita di quattro punti, dal 12 al 16% del mercato. Oltre al calo generale delle consegne di smartphone dovuto alla pandemia, la flessione di ...