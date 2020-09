Pasquale Zagaria. Torna in carcere il boss del clan dei Casalesi (Di martedì 22 settembre 2020) Pasquale Zagaria. Si riaprono le porte del carcere per la mente economica del clan Casalesi dopo la decisione del tribunale di Sassari La mente economica dei Casalesi, Pasquale Zagaria, pregiudicato, era detenuto in regime di 41 bis presso il carcere di Sassari. Durante il periodo di quarantena versava in precarie condizioni di salute dovute ad … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 settembre 2020). Si riaprono le porte delper la mente economica deldopo la decisione del tribunale di Sassari La mente economica dei, pregiudicato, era detenuto in regime di 41 bis presso ildi Sassari. Durante il periodo di quarantena versava in precarie condizioni di salute dovute ad … L'articolo proviene da YesLife.it.

Corriere : Camorra, il boss dei Casalesi Pasquale Zagaria torna in carcere - Virus1979C : Camorra, il boss Pasquale Zagaria torna in carcere - radiolombardia : Il boss Pasquale Zagaria trasferito in carcere a Opera - - figliodeifiori : RT @Virus1979C: Camorra, il boss Pasquale Zagaria torna in carcere. Il boss, malato da tempo, era ai domiciliari da aprile per le misure le… - Notiziedi_it : Camorra, il boss Pasquale Zagaria torna in carcere -