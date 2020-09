Infiltrazioni clan Zagaria all’ospedale di Caserta, Cassazione conferma carcere per sorella del boss (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si è concluso in Corte di Cassazione, con la conferma di quasi tutte le condanne emesse in Appello e due annullamenti con rinvio, il processo relativo alle Infiltrazioni del clan Zagaria nell’ospedale di Caserta. Per Elvira Zagaria, sorella del boss Michele Zagaria, i magistrati della Suprema Corte hanno confermato la condanna a sette anni di carcere per associazione camorristica, annullando però la confisca dei beni; pene confermate per l’altro elemento del clan Raffaele Donciglio (sette anni), per l’ex dirigente dell’ospedale di Caserta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è concluso in Corte di, con ladi quasi tutte le condanne emesse in Appello e due annullamenti con rinvio, il processo relativo alledelnell’ospedale di. Per ElviradelMichele, i magistrati della Suprema Corte hannoto la condanna a sette anni diper associazione camorristica, annullando però la confisca dei beni; penete per l’altro elemento delRaffaele Donciglio (sette anni), per l’ex dirigente dell’ospedale di...

petergomezblog : “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul ris… - fattoquotidiano : “Le mafie puntano ai soldi del Recovery Fund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul ris… - Profilo3Marco : RT @petergomezblog: “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul rischio… - walter63631215 : RT @petergomezblog: “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul rischio… - Profilo3Marco : RT @petergomezblog: “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul rischio… -

Ultime Notizie dalla rete : Infiltrazioni clan Infiltrazioni clan Zagaria all'ospedale di Caserta, Cassazione conferma carcere per sorella del boss anteprima24.it Mafia&gioco: Puglia al secondo posto per infiltrazione

In tal modo, si genera un circolo vizioso nel quale, alla dipendenza dal gioco, si somma la dipendenza economica dai clan. L’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ MAFIOSA IN PUGLIA: ESTORSIONI, SLOT ...

La mafia a Viterbo e le influenze sulle elezioni. «Sindaco, non parlarne è fare una favore a loro»

I tentativi di infiltrazione della mafia viterbese nella vita politica ... A questa rilettura della sentenza di condanna del clan Rebeshi-Trovato da parte del tribunale di Roma, formulata in maniera ...

In tal modo, si genera un circolo vizioso nel quale, alla dipendenza dal gioco, si somma la dipendenza economica dai clan. L’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ MAFIOSA IN PUGLIA: ESTORSIONI, SLOT ...I tentativi di infiltrazione della mafia viterbese nella vita politica ... A questa rilettura della sentenza di condanna del clan Rebeshi-Trovato da parte del tribunale di Roma, formulata in maniera ...