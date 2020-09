India: crollo edificio, i morti salgono a 20 (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA-AFP, - MUMBAI, 22 SET - E' salito a 20 i bilancio dei morti dell'edificio crollato poco prima dell'alba di ieri a Bhiwandi, nell'India occidentale: lo ha detto ai media un portavoce della Forza ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA-AFP, - MUMBAI, 22 SET - E' salito a 20 i bilancio deidell'crollato poco prima dell'alba di ieri a Bhiwandi, nell'occidentale: lo ha detto ai media un portavoce della Forza ...

