Il virologo Crisanti ha il delirio di onnipotenza: «Zaia ha vinto grazie a me» (Di martedì 22 settembre 2020) Ci vuole coraggio a fare simili affermazioni. La "ruggine" tra il virologo Andrea Crisanti e il governatore "riconsacrato" Luca Zaia riaffiora a tempo di record. Lo scienziato dell'ospedale e dell'Università di Padova ha sempre rinfacciato al "doge" i suoi meriti nel governare alla grande l'emergenza coronavirus. Ha sempre "sofferto" l'esposizione mediatica del governatore e ha sempre tentato di attestarsi il successo del Veneto sulla gestione della pandemia come cosa sua. Ora va fuori di senno, addirittura attestandosi il merito del successo elettorale. Crisanti, il livore contro il governatore La lettura di Crisanti, assolutamente faziosa, è che il governatore si sia riconfermato solo ed esclusivamente per ...

