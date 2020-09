Il test obbligatorio per chi arriva dalla Francia (Di martedì 22 settembre 2020) “Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. “I dati europei non possono essere sottovalutati- prosegue Speranza- L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”. Quali sono gli obblighi? Spiega il Sole: Tamponi o test rapidi per chi arriva da Parigi e dalle tante zone rosse che coprono metà Francia. E controlli non solo in porti e aeroporti ma anche alle frontiere di terra tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria dove chi vuole entrare in Italia senza troppe attese dovrà ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo dimolecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree dellacon significativa circolazione del virus”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. “I dati europei non possono essere sottovalutati- prosegue Speranza- L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”. Quali sono gli obblighi? Spiega il Sole: Tamponi orapidi per chida Parigi e dalle tante zone rosse che coprono metà. E controlli non solo in porti e aeroporti ma anche alle frontiere di terra tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria dove chi vuole entrare in Italia senza troppe attese dovrà ...

