Gabriel Garko in lutto: “E’ andato via un pezzo del mio cuore” [FOTO] (Di martedì 22 settembre 2020) Pur lontano come suo solito dal mondo del gossip, Gabriel Garko non ha potuto fare a meno di interrompere il proprio silenzio stampa per annunciare ai fan una tristissima notizia. Nella notte del 22 settembre, nella villa di Zagarolo, vicino Roma, dove da tempo l’attore vive, è infatti scomparso uno dei due cavalli di sua proprietà. La star televisiva è da sempre vicinissima al mondo animale, con particolare amore a legarlo con l’universo equino; la sua casa di proprietà è persino dotata di scuderia interna, nella quale Garko ama occuparsi personalmente dei sue due cavalli. Uno di questi, un frisone di nome Othello, è scomparso nella notte. “Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore“, ha spiegato Gabriel ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 settembre 2020) Pur lontano come suo solito dal mondo del gossip,non ha potuto fare a meno di interrompere il proprio silenzio stampa per annunciare ai fan una tristissima notizia. Nella notte del 22 settembre, nella villa di Zagarolo, vicino Roma, dove da tempo l’attore vive, è infatti scomparso uno dei due cavalli di sua proprietà. La star televisiva è da sempre vicinissima al mondo animale, con particolare amore a legarlo con l’universo equino; la sua casa di proprietà è persino dotata di scuderia interna, nella qualeama occuparsi personalmente dei sue due cavalli. Uno di questi, un frisone di nome Othello, è scomparso nella notte. “Questa notte èvia undel mio cuore“, ha spiegato...

