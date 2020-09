Farò cose carine A Totti scappa la battuta sulla Roma

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 settembre 2020) «Il mio futuro? Farò delle...». Così Francescoal TGR Lazio parla del suo possibile impegno nellacon la nuova proprietà che fa capo ai Friedkin. Chiamato a dare qualche anticipazione, l'ex caitano giallorosso con un sorriso glissa: «Ormai lo sanno tutti!». Fresco campione d'Italia di calcio a 8, è tornato in campo con la sua squadra nella Supercoppa, persa alla fine proprio contro la Lazio. «Con la Lazio è sempre un derby, ma è diverso, si tratta di due categorie abbastanza diverse, per me è piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica». Prima del match ha fatto anche qualche scambio con il figlio Cristian, «sta a lui decidere quale sport vorrà fare, l'importante ...