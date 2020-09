Emiliano governatore della Puglia: “Un mare di leghisti ha votato per noi” (Di martedì 22 settembre 2020) Michele Emiliano si conferma governatore uscente per la Regione Puglia: “Un mare di leghisti ha votato per noi”, ha spiegato in conferenza stampa. E annuncia che Lopalco sarà il nuovo assessore alla sanità della Regione. Una vittoria che è stata una sorpresa anche per il diretto interessato. “Ho avuto paura di perdere”, ha infatti spiegato … L'articolo Emiliano governatore della Puglia: “Un mare di leghisti ha votato per noi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) Michelesi confermauscente per la Regione: “Undihaper noi”, ha spiegato in conferenza stampa. E annuncia che Lopalco sarà il nuovo assessore alla sanitàRegione. Una vittoria che è stata una sorpresa anche per il diretto interessato. “Ho avuto paura di perdere”, ha infatti spiegato … L'articolo: “Undihaper noi” proviene da www.meteoweek.com.

goldbergvariaz : @ricpuglisi Mi sono sempre chiesto come sia stato possibile che un Emiliano sia stato eletto in Puglia. Due volte.… - PhilippoTrapani : @arcmelandri @GuidoCrosetto @Khajiit27884691 Mi rifiuto di pensare che la dx non avesse candidati migliori di caldo… - SuperFiammetta : @FrancescoSamma2 @matteosalvinimi De Luca è De Luca e ci mancava pure che in Toscana il PD perdesse il Governatore!… - Emiliano_Foroni : RT @PBerizzi: È ufficiale: le Marche hanno un nuovo governatore che 11 mesi fa ha partecipato a una cena per commemorare la Marcia su Roma,… - Dixy62553861 : RT @SkyTG24: 'Provo una grande tristezza'. Così il governatore della Regione Puglia, #Emiliano, ha parlato del mancato accordo con #M5S ??… -