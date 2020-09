Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBREORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E NOMENTANA DIREZIONE FORO ITALICO SULLA A1 FIRENZERALLENTAMENTI PER MALTEMPO TRA LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA TENUTA SANTA COLOPMBA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA CODE PER ALLAGAMENTO TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI SULL’APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FRATTOCCHE E CASTELGANDOLFO NEI DUE SENSI SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHE E CECCHINA NEI DUE ...