Tommaso Zorzi febbre alta | Preoccupazione per l’isolamento fuori dal GF Vip (Di lunedì 21 settembre 2020) Nei giorni precedenti l’influencer Tommaso Zorzi è stato allontanato dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip per problemi di salute. Infatti afferma di soffrire di sinusite, così tanto da non poter sopportare sbalzi di temperatura come avviene con il condizionatore, perché potrebbe sentirsi male. A causa dei sintomi molto simili al Covid-19 gli è stato fatto un ennesimo tampone, nonostante il suo momento di frustrazione. Ovviamente è stata confermata la sua negatività al virus, tant’è che in poco tempo è stato reintegrato nella Casa. Tommaso Zorzi febbre alta Nella serata di ieri ha di nuovo accusato sintomi e febbre, nonostante la sua ripresa grazie all’antibiotico Zithromax che ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020) Nei giorni precedenti l’influencerè stato allontanato dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip per problemi di salute. Infatti afferma di soffrire di sinusite, così tanto da non poter sopportare sbalzi di temperatura come avviene con il condizionatore, perché potrebbe sentirsi male. A causa dei sintomi molto simili al Covid-19 gli è stato fatto un ennesimo tampone, nonostante il suo momento di frustrazione. Ovviamente è stata confermata la sua negatività al virus, tant’è che in poco tempo è stato reintegrato nella Casa.Nella serata di ieri ha di nuovo accusato sintomi e, nonostante la sua ripresa grazie all’antibiotico Zithromax che ...

