‘Summertime’ | sospese le riprese della seconda stagione | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ledi Summertime sono state costrette ad interrompersi. Il castserie tv di Netflix, che ha diviso ma anche largamente appassionato il pubblico soprattutto dei giovanissimi, era tornato già a lavoro per i nuovi episodi da mandare in onda il prossimo anno, ma uno stop che potrebbe protrarsi per settimane ha interrotto bruscamente tutto. Tre membri del team, come riporta il quotidiano Il resto del Carlino, sono infatti risultati positivi al Covid-19, costringendo tutti a fermarsi. Leerano in atto sulla riviera romagnola tra Rimini e Ravenna, dove la produzione aveva affittato degli appartamenti in cui appoggiarsi, e in cui adesso i membri del cast venuti in contatto con i postitivi stanno scontando un periodo di quarantena ...