“Sembravi un asino” | Barbara d’Urso | “caffeuccio choc” per Alessandro Cecchi Paone VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 21 settembre 2020) La scorsa settimana, mentred’Urso parlava del Grande Fratello con Gina Lollobrigida ospite a Live,se la rideva nel dietro le quinte a microfono aperto. Carmelita, per niente rancorosa, ha deciso di “fargliela pagare”, sbugiardandolo in diretta nel corso del talk sulla Contessa De Blanck. “Sembravi un asino”,d’Urso e... L'articolo “Sembravi un asino”,d’Urso: “caffeuccio choc” per) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.