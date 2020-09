Regionali 2020, Zaia: "Obiettivo autonomia". Emiliano: "Cosa dire a Renzi? Nulla" (Di lunedì 21 settembre 2020) Il quadro delle elezioni Regionali si è disegnato: tre a tre . Le urne infatti hanno confermato i governatori uscenti di Veneto , Liguria , Campania e Puglia . Le Marche invece passano al ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Il quadro delle elezionisi è disegnato: tre a tre . Le urne infatti hanno confermato i governatori uscenti di Veneto , Liguria , Campania e Puglia . Le Marche invece passano al ...

fattoquotidiano : “Un lenzuolo a due piazze”. “Una coperta”. “È difficile da piegare”. Guardate quanto è grande la scheda per votare… - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - fattoquotidiano : Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele Emiliano e pe… - fisco24_info : Regionali e referendum, Zingaretti esulta. Cresce il peso del Pd nel governo: Si profila il tre a tre alle Regional… - LalliVincenzo : RT @ilfattovideo: Regionali, Orlando: “Renzi? Riformismo non può essere identificato con risultato del 2-3%. È stato fatto un errore, Itali… -