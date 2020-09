RC Auto, prezzi giù del 5,4% nel II trimestre. Pesa effetto Covid-19 (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Il prezzo effettivo medio della garanzia rc Auto per il secondo trimestre del 2020 è di 383 euro, in diminuzione del 5,4 per cento su base annua (circa 22 euro) per effetto del lockdown che ha abbattuto il numero di contratti stipulati, calati del -8,6% ad aprile e ha imposto il blocco della circolazione stradale nel nostro paese. Questi i dati che emergono dal Bollettino statistico dell’Ivass. Un calo che risulta, tuttavia, insufficiente secondo le associazioni dei consumatori. “Calo insufficiente e deludente, per non dire vergognoso. È evidente che il lockdown avrebbe dovuto far precipitare il prezzo dell’rc Auto nel secondo trimestre – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori –. Se si considera che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Il prezzo effettivo medio della garanzia rcper il secondodel 2020 è di 383 euro, in diminuzione del 5,4 per cento su base annua (circa 22 euro) perdel lockdown che ha abbattuto il numero di contratti stipulati, calati del -8,6% ad aprile e ha imposto il blocco della circolazione stradale nel nostro paese. Questi i dati che emergono dal Bollettino statistico dell’Ivass. Un calo che risulta, tuttavia, insufficiente secondo le associazioni dei consumatori. “Calo insufficiente e deludente, per non dire vergognoso. È evidente che il lockdown avrebbe dovuto far precipitare il prezzo dell’rcnel secondo– afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori –. Se si considera che ...

dinoadduci : Rc auto - Prezzi in calo nel secondo trimestre dell'anno - Agenpress : RC auto: prezzi giù del 5,4% ma incide effetto Covid - jmorat : RT @vaielettrico: Volete passare all'auto elettrica? Ecco il nostro listino dedicato alle EV per orientarvi tra le diverse offerte https://… - alex459213 : RT @vaielettrico: Volete passare all'auto elettrica? Ecco il nostro listino dedicato alle EV per orientarvi tra le diverse offerte https://… - sirionn : @ilmessaggeroit Che governo di peracottari...aumentano il gasolio per fare cosa ? Le auto elettriche devi fare le i… -