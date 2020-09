Passa il sì al referendum col 60-64%. Il no fermo a 36-40%. In Toscana Giani è avanti. Gli exit poll (Di lunedì 21 settembre 2020) Ecco i risultati del primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, secondo il quale Sì raggiunge una forchetta 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%. Eccoi i risultati delle elezioni, secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, In Toscana Eugenio Giani (Centrosinistra) è in vantaggio su Susanna Ceccardi (Cecontrodestra) Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 settembre 2020) Ecco i risultati del primodel consorzio Opinio Italia per la Rai, secondo il quale Sì raggiunge una forchetta 60-64% alcostituzionale. Il No raggiunge il 36-40%. Eccoi i risultati delle elezioni, secondo il primodel consorzio Opinio Italia per la Rai, InEugenio(Centrosinistra) è in vantaggio su Susanna Ceccardi (Cecontrodestra)

lorepregliasco : Scenario da incubo sul referendum: il No vince nel resto d'Italia, ma passa il Sì grazie al traino 'artificiale' di… - FirenzePost : Passa il sì al referendum col 60-64%. Il no fermo a 36-40%. In Toscana Giani è avanti. Gli exit poll - _Nico_Piro_ : RT @Reale_Scenari: #Referendum Passa con ampio margine taglio numero parlamentari. Exit poll parlano di oltre il 60% di Si. È riforma di g… - krudesky : RT @007Vincentxxx: Rotoli di carta igienica #Libero di scrivere caxxate ??non sanno più che inventarsi dopo aver fatto i virologhi adesso so… - enrico_ferri : RT @Reale_Scenari: #Referendum Passa con ampio margine taglio numero parlamentari. Exit poll parlano di oltre il 60% di Si. È riforma di g… -