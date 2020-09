Mercedes | la passione di Roger Federer per la Stella a tre punte

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes passione

Corriere dello Sport

Il team principal della Mercedes F1 Wolff non ha nascosto il suo interesse per un pilota che finora ha dimostrato di avere grandi doti velocistiche. Una volta pensionato il buon vecchio Raikkonen, un ...Il pilota Mercedes non si limita a dominare sulle piste della Classe Regina; vuole anche fare la differenza in realtà diverse dalla propria, mettendo a disposizione passione, conoscenze e ideali. Una ...Un tavolinetto con alcuni degli scatti più importanti della sua carriera ferrarista, sullo sfondo l'infrastruttura Ferrari decorata con le immagini più belle di questi 1000 Gp. Una storia di cui Sebas ...