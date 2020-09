Inizio Anno Scolastico, La Francia Approva Regole più Flessibili (Di lunedì 21 settembre 2020) A partire da martedì 22 settembre la Francia adotterà Regole più Flessibili per la scuola. Infatti, se dovesse presentarsi un caso positivo nelle scuole elementari e materne, le classi potrAnno comunque continuare le loro attività senza la quarantena. L’alunno positivo rimarrà a casa ma i suoi compagni potrAnno continuare a fare lezione. Si potrà optare … Leggi su youreduaction (Di lunedì 21 settembre 2020) A partire da martedì 22 settembre laadotteràpiùper la scuola. Infatti, se dovesse presentarsi un caso positivo nelle scuole elementari e materne, le classi potrcomunque continuare le loro attività senza la quarantena. L’alunno positivo rimarrà a casa ma i suoi compagni potrcontinuare a fare lezione. Si potrà optare …

