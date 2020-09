Exit Poll Elezioni comunali, Reggio Calabria testa a testa. Venezia: Luigi Brugnaro verso la riconferma (Di lunedì 21 settembre 2020) Nei principale comuni al voto i primi Exit Poll a Venezia danno in vantaggio il sindaco uscente Luigi Brugnaro (centrodestra), che si attesterebbe tra il 49,5 e il 53,5% davanti al candidato di centrosinistra Pier Paolo Baretta che, sempre stando agli Exit Poll, si attesterebbe tra il 29,5 e il 33,5%.testa a testa invece a Reggio Calabria. Sempre secondo gli Exit-Poll del Consorzio Opinio Italia, il sindaco uscente e candidato Giuseppe Falcomatà (centrosinistra) arriverebbe al 31-35%. Una percentuale identica a quella attribuita al candidato del centrodestra Nino Minicuci che si attesterebbe sempre tra il 31 e il 35%.A Trento gli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Nei principale comuni al voto i primidanno in vantaggio il sindaco uscente(centrodestra), che si attesterebbe tra il 49,5 e il 53,5% davanti al candidato di centrosinistra Pier Paolo Baretta che, sempre stando agli, si attesterebbe tra il 29,5 e il 33,5%.invece a. Sempre secondo glidel Consorzio Opinio Italia, il sindaco uscente e candidato Giuseppe Falcomatà (centrosinistra) arriverebbe al 31-35%. Una percentuale identica a quella attribuita al candidato del centrodestra Nino Minicuci che si attesterebbe sempre tra il 31 e il 35%.A Trento gli ...

