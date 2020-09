Elezioni in Toscana | Giani dichiara la vittoria | Sarò sindaco tra i sindaci Ceccardi si congratula

(Di lunedì 21 settembre 2020) Al candidato del centrosinistra arriva anche il messaggio delle rivale del centrodestra Susanna: "Adesso governa per il bene dei toscani". Rossi e Nardella: "È la sconfitta di Salvini". Referendum: vince nettamente il Sì

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REGIONALI| TOSCANA (proiezioni) - @EugenioGiani (centrosinistra) 46,5% - @SusannaCeccardi (centrodestra)… - Agenzia_Ansa : ?? LO SPOGLIO IN DIRETTA Regionali - primo #Exitpoll del consorzio Opinio Italia per la Rai VENETO: @zaiapresidente… - ve10ve : RT @you_trend: ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CDX) ? Marc… - rep_firenze : Elezioni regionali Toscana, Giani vince, il Pd esulta: 'Abbiamo fermato Salvini' [di LAURA MONTANARI, CARMELA ADINO… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Toscana

I dati dell’affluenza possono dare un’indicazione sui candidati in vantaggio? Alle ore 23 l’affluenza per le Regionali è stato del 41,37%: lo si rileva dal sito del ministero… Leggi ...Molti considerano Zingaretti il vincitore indiscusso di queste elezioni. Soprattutto, per quanto riguarda i dubbi sulla Toscana e la Puglia che attualmente sembrerebbero destinate alla vittoria della ...