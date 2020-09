Come l’Italia può diventare una Startup Nation: giovedì il webinar (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Giovedì 24 settembre, sui principali social media di Cifa Italia (Youtube, Facebook, Linkedin) e direttamente sul sito www.illavorocontinua.it, sarà possibile seguire l’evento internazionale An Open Innovation Ecosystem Post 4.0 Digital (ore 10-11.30) organizzato dall’associazione datoriale CIFA, dal fondo interprofessionale FONARCOM e da HRC (The Human Resources Community). Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Giovedì 24 settembre, sui principali social media di Cifa Italia (Youtube, Facebook, Linkedin) e direttamente sul sito www.illavorocontinua.it, sarà possibile seguire l’evento internazionale An Open Innovation Ecosystem Post 4.0 Digital (ore 10-11.30) organizzato dall’associazione datoriale CIFA, dal fondo interprofessionale FONARCOM e da HRC (The Human Resources Community).

matteosalvinimi : Ma l'Italia ha bisogno di una riforma urgente, seria e globale della giustizia, assistiamo a situazioni paradossali… - ZZiliani : Come ogni Paese del mondo, l’Italia ha un regolamento che norma il gioco del calcio (uguale per tutti), ma ogni ann… - Agenzia_Ansa : Il virus non ferma il #referendum, l'Italia al voto anche nei reparti Covid degli ospedali Scrutatori e presidente… - 007Vincentxxx : RT @HQ__HarleyQuinn: @AieieBrazov3 @007Vincentxxx @fattoquotidiano Tutto... e considera che Francia e Spagna avevano 2 settimane di vantagg… - discoradioIT : RT @giorgio_gori: Italia-Olanda del 14 ottobre si giocherà al Gewiss Stadium di #Bergamo. Lo ha annunciato la @FIGC dopo l’accordo con la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Come l’Italia I nanocristalli dorati che raccolgono tutta la luce del sole Fortune Italia