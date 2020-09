Torino, cronometrava le pause e faceva pedinare la dipendente: arrestato amministratore stalker (Di domenica 20 settembre 2020) È finito l’incubo di una dipendente di un’azienda nel centro di Torino, dopo mesi di stalking e soprusi. Il suo capo, amministratore delegato dell’azienda, è stato messo agli arresti domiciliari. La donna lo aveva denunciato un anno fa, dopo aver accusato anche un malore in ufficio a causa dello stress. Lo scorso gennaio, un altro ragazzo di 28 anni era stato vittima di stalking. Mesi di umiliazioni 56enne arrestato e messo in custodia cautelare ai domiciliari, dopo quasi un anno dalla denuncia di una sua dipendente. Sull’amministratore-stalker pende l’accusa di atti persecutori e violenza privata. La donna che lo ha accusato era arrivata a chiedere l’aiuto di un centro antiviolenza e poi della Polizia per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 settembre 2020) È finito l’incubo di unadi un’azienda nel centro di, dopo mesi di stalking e soprusi. Il suo capo,delegato dell’azienda, è stato messo agli arresti domiciliari. La donna lo aveva denunciato un anno fa, dopo aver accusato anche un malore in ufficio a causa dello stress. Lo scorso gennaio, un altro ragazzo di 28 anni era stato vittima di stalking. Mesi di umiliazioni 56ennee messo in custodia cautelare ai domiciliari, dopo quasi un anno dalla denuncia di una sua. Sull’pende l’accusa di atti persecutori e violenza privata. La donna che lo ha accusato era arrivata a chiedere l’aiuto di un centro antiviolenza e poi della Polizia per ...

