Pobega per Corini: il Lecce non si ferma (Di domenica 20 settembre 2020) Il Lecce, dopo la retrocessione in Serie B, ha intenzione di ritornare in massima serie il prima possibile. A centrocampo è da qualche giorno che circola il nome di Pobega. Pobega è IL centrocampista moderno Nel calcio odierno ai calciatori viene richiesta una sola cosa: saper fare, più o meno, tutto. In particolare ai centrocampisti. Oggigiorno un buon centrocampista deve saper impostare, inserirsi, difendere e macinare chilometri su chilometri. Tommaso Pobega sa fare tutto questo. Non è un caso che è stato più volte accostato ad un certo Milinkovic Savic. Il gioiellino scuola Milan, che si è messo in luce con la maglia del Pordenone lo scorso anno, si sposa perfettamente con la definizione di centrocampista moderno. Tommaso Pobega, lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Il, dopo la retrocessione in Serie B, ha intenzione di ritornare in massima serie il prima possibile. A centrocampo è da qualche giorno che circola il nome diè IL centrocampista moderno Nel calcio odierno ai calciatori viene richiesta una sola cosa: saper fare, più o meno, tutto. In particolare ai centrocampisti. Oggigiorno un buon centrocampista deve saper impostare, inserirsi, difendere e macinare chilometri su chilometri. Tommasosa fare tutto questo. Non è un caso che è stato più volte accostato ad un certo Milinkovic Savic. Il gioiellino scuola Milan, che si è messo in luce con la maglia del Pordenone lo scorso anno, si sposa perfettamente con la definizione di centrocampista moderno. Tommaso, lo ...

AntoVitiello : Il #Milan dopo aver testato Tommaso #Pobega (e rinnovato fino al 2025) in questi giorni a Milanello ha deciso di la… - il_leccese : Milan-Lecce, passi avanti per Pobega, ma.. - Danielee1899 : RT @86_longo: ?? In settimana #Pobega lascerà il #Milan per andare a giocare in prestito: lo avevano cercato #Verona, #Genoa e #Crotone, l'i… - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: Il #Milan dopo aver testato Tommaso #Pobega (e rinnovato fino al 2025) in questi giorni a Milanello ha deciso di lasciarl… - GreenMidnight1 : RT @MilanNewsit: MN - Milan, Pobega in prestito in A per trovare continuità -

Ultime Notizie dalla rete : Pobega per TMW - Il Lecce insiste per Pobega, il Milan lo cederà in prestito. Ma 'spera' nella Serie A TUTTO mercato WEB Il Lecce cerca i giovani giusti: Bouah e Pobega nel mirino

LECCE - Gli ultimi obiettivi di mercato del Lecce in ordine di tempo sono il terzino David Eugene Bouah, della Roma, e il centrocampista Tommaso Pobega, del Milan. Il responsabile dell’area tecnica de ...

Calciomercato Milan, futuro Pobega: Pioli ha deciso

Calciomercato Milan: deciso il futuro di Pobega. Il centrocampista rossonero, rientrato dal prestito al Pordenone, andrà via in prestito in Serie A. In questo ritiro pre-campionato il Milan ha riaccol ...

La Gazzetta del Mezzogiorno: "Lecce, Bouah e Pobega nel mirino"

"Il Lecce cerca i giovani giusti: Bouah e Pobega nel mirino", titola La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola oggi. Corvino al lavoro per piazzare gli ultimi colpi di mercato. "Buone indicazioni per mis ...

LECCE - Gli ultimi obiettivi di mercato del Lecce in ordine di tempo sono il terzino David Eugene Bouah, della Roma, e il centrocampista Tommaso Pobega, del Milan. Il responsabile dell’area tecnica de ...Calciomercato Milan: deciso il futuro di Pobega. Il centrocampista rossonero, rientrato dal prestito al Pordenone, andrà via in prestito in Serie A. In questo ritiro pre-campionato il Milan ha riaccol ..."Il Lecce cerca i giovani giusti: Bouah e Pobega nel mirino", titola La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola oggi. Corvino al lavoro per piazzare gli ultimi colpi di mercato. "Buone indicazioni per mis ...