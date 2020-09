Il coronavirus non fa sconti in Arabia: anche Giovinco è positivo al Covid-19 (Di domenica 20 settembre 2020) Il coronavirus colpisce anche Sebastin Giovinco. Il fantasista dell'Al-Hilal è risultato positivo al tampone per il Covid-19 fatto nelle scorse ore come di norma dalla società. Ad annunciarlo lo stesso club che ha emanato un comunicato stampa in cui informa che anche un altro membro della squadra, Salem Al-Dawsari, ha contratto il virus pandemico.Giovinco positivo al coronaviruscaption id="attachment 1024299" align="alignnone" width="657" Giovinco (twitter)/caption"A seguito dei controlli medici effettuati, i due giocatori Salem Al-Dawsari e Sebastian Giovinco sono risultati positivi al Covid-19, insieme al fisioterapista Nery. Ci saranno quindi i classici periodi di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) IlcolpisceSebastin. Il fantasista dell'Al-Hilal è risultatoal tampone per il-19 fatto nelle scorse ore come di norma dalla società. Ad annunciarlo lo stesso club che ha emanato un comunicato stampa in cui informa cheun altro membro della squadra, Salem Al-Dawsari, ha contratto il virus pandemico.alcaption id="attachment 1024299" align="alignnone" width="657"(twitter)/caption"A seguito dei controlli medici effettuati, i due giocatori Salem Al-Dawsari e Sebastiansono risultati positivi al-19, insieme al fisioterapista Nery. Ci saranno quindi i classici periodi di ...

borghi_claudio : Rassegna stampa di @SkyTG24: 'impennata di decessi per coronavirus, sono 24 e sono una conseguenza dell'aumento est… - Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - repubblica : Non è solo polmonite. Dalla testa ai piedi, tutti gli organi colpiti dal coronavirus - 950Alpa : Madrid non sa più che fare con il coronavirus - marioau52719740 : RT @borghi_claudio: Rassegna stampa di @SkyTG24: 'impennata di decessi per coronavirus, sono 24 e sono una conseguenza dell'aumento estivo… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus non Coronavirus:non cala curva contagi in Sardegna, 59 in 24 ore Agenzia ANSA Turismo, il Covid affossa prezzi hotel città arte, -22,2% Venezia

Dal sorprendente -22,2% di Venezia al -7,5% di Firenze, dal robusto -7,3% di Bologna al -4,5% di Roma: crollano i prezzi degli alberghi nel periodo post Covid. Le principali località turistiche, s ...

"Se mi ammalo, come si fa?". E Conte voltò le spalle ai lombardi

A Codogno un ragazzo di 38 anni ricoverato in terapia intensiva per una brutta polmonite è, infatti, risultato positivo al nuovo coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina. Col passare delle ...

Gli occhiali potrebbero ridurre il rischio di Covid-19

È questa l’ipotesi di un nuovo studio condotto dai ricercatori dello Suizhou Zengdu Hospital, in Cina, secondo cui le persone che indossano gli occhiali corrono meno rischi di contrarre la Covid-19 ...

Dal sorprendente -22,2% di Venezia al -7,5% di Firenze, dal robusto -7,3% di Bologna al -4,5% di Roma: crollano i prezzi degli alberghi nel periodo post Covid. Le principali località turistiche, s ...A Codogno un ragazzo di 38 anni ricoverato in terapia intensiva per una brutta polmonite è, infatti, risultato positivo al nuovo coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina. Col passare delle ...È questa l’ipotesi di un nuovo studio condotto dai ricercatori dello Suizhou Zengdu Hospital, in Cina, secondo cui le persone che indossano gli occhiali corrono meno rischi di contrarre la Covid-19 ...