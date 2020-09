Elezioni al tempo del Covid: a Benevento si parte tra dubbi e incertezze (Di domenica 20 settembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Urne regolarmente aperte questa mattina dalle 7:00. Nonostante le paure, le preoccupazioni e gli intoppi connessi alla gestione di una procedura così complessa come le Elezioni ai tempi del Covid-19, a Benevento i seggi hanno preso a funzionare come da copione. Si vota dunque sino alle 23:00 di oggi, e domani (lunedì 21 settembre) dalle 8:00 fino alle 15:00 per il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, il rinnovo del consiglio regionale della Campania ed in alcuni comuni i cittadini sono chiamati anche per rinnovare i consigli comunali. E’ la prima volta che si vota dopo la pandemia, che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero. Questo ha comportato l’adozione di misure di protezione anti contagio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020)di lettura: 2 minuti– Urne regolarmente aperte questa mattina dalle 7:00. Nonostante le paure, le preoccupazioni e gli intoppi connessi alla gestione di una procedura così complessa come leai tempi del-19, ai seggi hanno preso a funzionare come da copione. Si vota dunque sino alle 23:00 di oggi, e domani (lunedì 21 settembre) dalle 8:00 fino alle 15:00 per il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, il rinnovo del consiglio regionale della Campania ed in alcuni comuni i cittadini sono chiamati anche per rinnovare i consigli comunali. E’ la prima volta che si vota dopo la pandemia, che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero. Questo ha comportato l’adozione di misure di protezione anti contagio ...

