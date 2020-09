Donnarumma Juventus, addio Milan? C’è l’accordo tra Gigio e la Juve (Di domenica 20 settembre 2020) Donnarumma Juventus – Da sempre, Gigio Donnarumma nel mirino della Juventus. La volontà del club bianconero di mettere le mani su uno dei prospetti più scintillanti del panorama internazionale è tangibile. In questi mesi la dirigenza bianconera ha lavorato sottotraccia per trovare l’accordo con l’entourage del calciatore, quel Mino Raiola che si è dimostrato un braccio destro della Vecchia Signora negli ultimi anni. Donnarumma Juventus, le ultimissime E l’intesa tra Raiola e la Juventus sarebbe stata già trovata. A rivelarlo è calciomercatoweb.it, che ci informa del fatto che Donnarumma ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020)– Da sempre,nel mirino della. La volontà del club bianconero di mettere le mani su uno dei prospetti più scintillanti del panorama internazionale è tangibile. In questi mesi la dirigenza bianconera ha lavorato sottotraccia per trovare l’accordo con l’entourage del calciatore, quel Mino Raiola che si è dimostrato un braccio destro della Vecchia Signora negli ultimi anni., le ultimissime E l’intesa tra Raiola e lasarebbe stata già trovata. A rivelarlo è calciomercatoweb.it, che ci informa del fatto che...

DrinhoAle : Il capitano???????????? - SimoneSolimano : @saveriocamba La @Gazzetta_it non ha più dignità sono davvero imbarazzanti..il @acmilan batte il #Novara e la… - _milMalnick : @DiMarzio Il Milan non ha proprio soldi, se non quelli anticipati della vendita di Donnarumma. Chiesa vuole Inter o… - AirJordan185 : Per gli esperti l’Inter, con un fatturato inferiore, perdite superiori, indebitamento netto superiore, può acquista… -

