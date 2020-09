Riapertura parziale degli stadi Curva Nord: «O tutti o nessuno» (Di sabato 19 settembre 2020) Lo striscione fuori dal Gewiss stadium contro la Riapertura parziale degli stadi. Il vice ministro Sileri: «È auspicabile un ritorno dei tifosi allo stadio con misure che consentono la sicurezza». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 settembre 2020) Lo striscione fuori dal Gewissum contro la. Il vice ministro Sileri: «È auspicabile un ritorno dei tifosi alloo con misure che consentono la sicurezza».

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura parziale La Curva dell'Atalanta dice no alla riapertura parziale: «Tutti o nessuno Calcio e Finanza Brasile: coronavirus, dal 4 ottobre ritorno del pubblico allo stadio Maracana di Rio

Brasilia, 19 set 11:48 - (Agenzia Nova) - La città di Rio de Janeiro, in Brasile, ha annunciato che il pubblico sarà riammesso nello stadio di Maracana, dopo il divieto imposto per contenere l’epidemi ...

Il Meazza riapre: mille tifosi per Inter-Pisa

L’ultima volta con il pubblico è datata 19 febbraio 2019, la sera prima che all’ospedale di Codogno venisse intercettato il primo caso di paziente contagiato dal Covid: in campo Atalanta e Valencia pe ...

Riapertura stadi, è caos: no alla Juventus, in Emilia sì a mille tifosi

Riapertura stadi, è caos in Serie A. L’Emilia Romagna apre a 1000 tifosi, tutti gli altri a porte chiuse. La situazione A 24 ore dall’inizio del nuovo campionato, la Serie A rischia di trovarsi con un ...

