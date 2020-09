Regionali: Comitato vittime covid, 'politici bugiardi e vili, si poteva fare meglio su virus' (2) (Di sabato 19 settembre 2020) (Adnkronos) - Quella del presidente del Comitato per le vittime del covid-19 è una dura requisitoria: "Dovreste sentirlo voi il groppo alla gola, dovreste sentirlo voi che avete abbandonato tutti, che avete lasciato soli i sindaci come unica traccia dello stato, e meno male che c'erano i sindaci, e meno male che si sono sostituiti ad uno stato non solo assente ma pauroso e nascosto". I politici sono "vigliacchi" perché, a suo dire, si sono "nascosti, nascosti dietro i decreti, dietro leggi e leggine, dietro comitati e comunicati, tranne uscire qualche volta con il favore delle tenebre, ben blindati e lontani dalla gente per raccontare il nulla. Per dare rassicurazioni di cartone. Voi parlate di referendum, voi parlate di elezioni, voi parlate di programmi. Non siete solo vigliacchi. Siete matti. Il potere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) (Adnkronos) - Quella del presidente delper ledel-19 è una dura requisitoria: "Dovreste sentirlo voi il groppo alla gola, dovreste sentirlo voi che avete abbandonato tutti, che avete lasciato soli i sindaci come unica traccia dello stato, e meno male che c'erano i sindaci, e meno male che si sono sostituiti ad uno stato non solo assente ma pauroso e nascosto". Isono "vigliacchi" perché, a suo dire, si sono "nascosti, nascosti dietro i decreti, dietro leggi e leggine, dietro comitati e comunicati, tranne uscire qualche volta con il favore delle tenebre, ben blindati e lontani dalla gente per raccontare il nulla. Per dare rassicurazioni di cartone. Voi parlate di referendum, voi parlate di elezioni, voi parlate di programmi. Non siete solo vigliacchi. Siete matti. Il potere ...

(red.) Il dato nazionale di ieri, venerdì 18 settembre, con oltre 1.900 nuovi casi di contagio da coronavirus fanno dire agli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che ...

Oltre 30 milioni di contagiati

Ieri, venerdì, in Svizzera sono stati registrati 488 i nuovi casi di Covid-19; per un totale di 49'283. Sempre venerdì in Ticino sono state confermate 4 nuove infezioni, mente il Grigioni ne ha segnal ...

Comitato vittime covid: "Politici bugiardi e vili"

"Si poteva fare. Si poteva fare molto meglio. E questo non fa altro che aumentare la rabbia, la mia rabbia, quando ancora due giorni fa un politico colpevole scrive una lettera aperta a noi e parla di ...

