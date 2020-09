Pistoiese | tesserato Francesco il figlio di Matteo Renzi

(Di sabato 19 settembre 2020) La famigliasi arricchisce di un volto nuovo sotto i riflettori. Dopo, leader del partito Italia Viva, anche ilconquista la popolarità ma con il calcio. E' di oggi la notizia che il classe 2001, ex Primavera dell'Udinese, è statodallajr. si stava allenando sin dall’inizio della preparazione atletica con la squadra toscana agli ordini di mister Nicolò Frustalupi. In queste settimana evidentemente il ragazzo ha convinto lo staff tecnico, che ha deciso di puntare su di lui inserendolo in rosa per la prossima annata.ha firmato fino al 30 giugno 2021. Nel biennio 2018/20 ha militato nella Primavera dell’Udinese facendo registrare 26 ...

Innesto in avanti per la Pistoiese, che ha messo sotto contratto fino al 30 giugno 2021 l'attaccante figlio dell'ex premier Matteo Renzi La Pistoiese ha annunciato attraverso una nota di aver messo so ...PISTOIA. La Us Pistoiese 1921 ha tesserato l'attaccante Francesco Renzi, classe 2001, figlio di Matteo Renzi ex Presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Il diciannovenne, in addestramento tec ...