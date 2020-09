GP Catalogna: Rea centra la Superpole, faticano le Ducati (Di sabato 19 settembre 2020) BARCELLONA - Il Round di Catalogna, sul circuito di Barcellona, si preannuncia intenso e molto combattuto. Il campione del mondo Jonathan Rea, con la Kawasaki ufficiale, fa sua la Superpole fermando ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) BARCELLONA - Il Round di, sul circuito di Barcellona, si preannuncia intenso e molto combattuto. Il campione del mondo Jonathan Rea, con la Kawasaki ufficiale, fa sua lafermando ...

OA_Sport : Griglia di partenza Superbike, GP Catalogna 2020: risultato e classifica superpole. Rea detta legge, Rinaldi 6° dav… - OA_Sport : LIVE #Superbike, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: tutto pronto per la superpole, si compone la griglia per gara-1… - OA_Sport : #Superbike, risultati FP3 GP Catalogna 2020: Jonathan Rea vola sul bagnato davanti a #vanderMark, #Baz e #Davies - OA_Sport : #Superbike, risultati FP2 GP Catalogna 2020: Jonathan #Rea è il più veloce sul bagnato davanti a van der Mark e Rin… - OA_Sport : Superbike, risultati FP1 GP Catalogna 2020: tripletta Yamaha con Razgatlioglu al comando, 5° Rea, 6° Rinaldi -