Dzeko neanche un minuto in campo, la Roma si allontana. E i Friedkin osservano… (Di sabato 19 settembre 2020) "Dzeko? E' stata una settimana molto difficile per lui, ho fatto questa scelta per preservarlo. La prossima settimana giocherà con la maglia della Roma o con quella Juventus? Vedremo, vedremo". Glissa ma non troppo, Paulo Fonseca, ai microfoni di Dazn. Era preparato alle domande sul bosniaco, a maggior ragione dopo il suo mancato ingresso in campo. Non solo, infatti, è partito dalla panchina, ma non c'è stato spazio per lui neanche un minuto. Messaggio chiaro, dunque, ad oggi: la Roma è sempre più lontana e la Juve sempre più vicina. In condizioni normali, inutile nasconderlo, il giocatore sarebbe partito titolare e, forse, avrebbe risolto anche qualche problemino in fase di finalizzazione, avendo la ...

