Caso Claps | un giallo durato 17 anni | Restivo poteva essere fermato prima

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 19 settembre 2020) Francesca Bernasconi Elisascomparve nel 1993. I suoi resti furono ritrovati dopo 17nel sottotetto della chiesa dove fu vista per l'ultima volta. Per il suo omicidio, è stato condannato Danilo. Ma non tutti i nodi si sono sciolti Aveva solo 16quando scomparve. E la speranza che potesseancora viva è rimasta flebilmente accesa per 17, fino a quando i resti di Elisasono stati ritrovati nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità di Potenza. Per la sua morte è stato condannato Danilo, ma ilattorno alla scomparsa e al ritrovamento del corpo di Elisa rimane ancora in parte avvolto nel mistero. La scomparsa di ElisaIl ...