Barbara Bouchet | Ballando 19 settembre 2020 video e gallery

(Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 19, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dalla mitica attricee dal noto ballerino Stefano Oradei. La coppia ha ballato un Charleston sulle note della celebre Is not unusual di Tom Jones.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Sebbene la Smith abbia parlato di eleganza, la giuria ha bocciato la performance dell’attrice, sebbene a noi sia sembrata molto elegante (anche se non particolarmente ...

favronicola1 : @Ballando_Rai @mariotto8 Il voto che ha dato a barbara bouchet, cioè 0 ?????? - mj_inlove8 : Che classe le esibizioni di Barbara Bouchet e di Paolo Conticini! Sono rimasta affascinata! #BallandoConLeStelle - jolejole31 : RT @edocozza: Se il giudizio della giuria non piace a Barbara Bouchet, il figlio Alessandro Borghese col suo voto potrà confermare o ribalt… - fasulo_antonio : Barbara Bouchet nella go-go dancing in Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo, primo capitolo della Trilogia del Milie… - Raffaelissima : Che poi io penso una cosa Barbara Bouchet e’ fantastica , ma la giuria da chi ha comunque più di 70 anni cosa si as… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Bouchet

Il gossip si è insinuato anche a Ballando con le stelle 2020. Tra i concorrenti che partecipano al programma di Milly Carlucci c'è Daniele Scardina, meglio conosciuto come King Toretto. Il pugile è fi ...Samuel Peron è intervenuto in collegamento nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2020. Il ballerino non è potuto tornare in sala prove perché in attesa del risultato del tampone. Per ...Ecco le parole di Allegri: "E' bello essere qui a passare una serata diversa e divertente. Non preoccupatevi che più di 5 a scuola non l'ho mai preso, anche 3 v ...