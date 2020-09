Ballando con le Stelle, Milly Carlucci arruola un famosissimo allenatore di calcio come ballerino per una notte (Di sabato 19 settembre 2020) Se la chiamano generale Milly Carlucci un motivo ci sarà pure. In occasione della conferenza stampa tenutasi ieri per presentare la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020, con la prima puntata in onda sabato 19 settembre (domani), la padrona di casa ha svelato il nome del primo ballerino per una notte di quest’anno. Lui è un famosissimo allenatore di calcio, ha già vinto una caterva di scudetti ed è fidanzato con una celebre attrice ed ex star di Non è la Rai: avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, a calcare la pista di ballo come ospite speciale nella prima puntata sarà Massimiliano Allegri. Allegri non è riuscito a dire no anche alla ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 settembre 2020) Se la chiamano generaleun motivo ci sarà pure. In occasione della conferenza stampa tenutasi ieri per presentare la nuova edizione dicon le2020, con la prima puntata in onda sabato 19 settembre (domani), la padrona di casa ha svelato il nome del primoper unadi quest’anno. Lui è undi, ha già vinto una caterva di scudetti ed è fidanzato con una celebre attrice ed ex star di Non è la Rai: avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, a calcare la pista di balloospite speciale nella prima puntata sarà Massimiliano Allegri. Allegri non è riuscito a dire no anche alla ...

