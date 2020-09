Verona-Roma, Fonseca: “Dzeko sarà della partita” (VIDEO) (Di venerdì 18 settembre 2020) La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Verona-Roma: “Kumbulla non è ancora pronto”. TRIGORIA (Roma) – Prima conferenza stampa stagionale di vigilia per Paulo Fonseca che ha presentato la delicata sfida Verona-Roma. A tenere banco in casa Trigoria l’argomento Dzeko: “Il centravanti lo vedremo nelle prossime ore – ha detto il tecnico portoghese riportato da tuttomercatoweb.com – Dzeko sarà della partita perché ancora con noi. Non voglio sentir parlare dello scambio con Milik“. Diverse le possibilità di vedere Kumbulla in campo: “Sarà della partita, ma non è ancora pronto. Deve capire come giochiamo visto che il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) La conferenza stampa di Pauloalla vigilia di: “Kumbulla non è ancora pronto”. TRIGORIA () – Prima conferenza stampa stagionale di vigilia per Pauloche ha presentato la delicata sfida. A tenere banco in casa Trigoria l’argomento Dzeko: “Il centravanti lo vedremo nelle prossime ore – ha detto il tecnico portoghese riportato da tuttomercatoweb.com – Dzeko saràpartita perché ancora con noi. Non voglio sentir parlare dello scambio con Milik“. Diverse le possibilità di vedere Kumbulla in campo: “Saràpartita, ma non è ancora pronto. Deve capire come giochiamo visto che il ...

