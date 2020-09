Sardegna: giovane volontario della Protezione Civile muore in incidente stradale, stava andando a spegnere un incendio (Di venerdì 18 settembre 2020) Con profondo dolore, ancora una volta il Dipartimento della Protezione Civile piange la scomparsa di un giovanissimo volontario, Alessandro Diana, di 19 anni, coinvolto in un incidente automobilistico in Sardegna mentre si recava a spegnere un incendio boschivo. “Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e ai suoi cari,” si legge in una nota della Protezione Civile. “Scegliere di mettersi al servizio della comunità sacrificando il proprio tempo libero è il segno di una generosità fuori dal comune, e che a farlo siano anche ragazzi così giovani è qualcosa che ci riempie il cuore, e che deve renderci tutti orgogliosi. Allo stesso ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Con profondo dolore, ancora una volta il Dipartimentopiange la scomparsa di un giovanissimo, Alessandro Diana, di 19 anni, coinvolto in unautomobilistico inmentre si recava aunboschivo. “Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e ai suoi cari,” si legge in una nota. “Scegliere di mettersi al serviziocomunità sacrificando il proprio tempo libero è il segno di una generosità fuori dal comune, e che a farlo siano anche ragazzi così giovani è qualcosa che ci riempie il cuore, e che deve renderci tutti orgogliosi. Allo stesso ...

