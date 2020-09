Sanità privata accreditata, lavoratori in agitazione: “Vogliamo contratto” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I lavoratori impegnati nella sanità privata accreditata campana hanno, nuovamente, scioperato. A conferma che, dati anche gli approfondimenti sul rapporto con la Regione nel periodo acuto di emergenza-Covid, il comparto vive una fase non certamente tranquilla. Il segretario Uil Fpl alla Sanità Antonio Malangone e il segretario generale Donato Salvato scrivono: “Si è tenuta presso la sede dell’ AIOP di Napoli in via Chiaia la manifestazione proclamata in attuazione della giornata di sciopero generale nazionale indetto da CgilFp CislFp e Uil Fpl. La manifestazione che si è conclusa con un incontro con i vertici regionali di Aiop vuole essere un ulteriore momento di lotta nel riaffermare il diritto di circa 100.000 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Iimpegnati nella sanitàcampana hanno, nuovamente, scioperato. A conferma che, dati anche gli approfondimenti sul rapporto con la Regione nel periodo acuto di emergenza-Covid, il comparto vive una fase non certamente tranquilla. Il segretario Uil Fpl alla Sanità Antonio Malangone e il segretario generale Donato Salvato scrivono: “Si è tenuta presso la sede dell’ AIOP di Napoli in via Chiaia la manifestazione proclamata in attuazione della giornata di sciopero generale nazionale indetto da CgilFp CislFp e Uil Fpl. La manifestazione che si è conclusa con un incontro con i vertici regionali di Aiop vuole essere un ulteriore momento di lotta nel riaffermare il diritto di circa 100.000 ...

BarberisBruna : RT @CislNazionale: Non dobbiamo disperdere la memoria dei momenti terribili della #pandemia. Ci siamo dimenticati degli eroi della #sanità… - fabymorgante : #agorarai La destra ha tagliato miliardi alla sanità pubblica per darli alla privata. Se i privati vogliono fare so… - Nannarella20 : RT @StefanoFesta2: @GiorgiaMeloni Giorgina predichi bene razzoli male: 1) Ti pavoneggi di aver fatto il patto antinciucio, ma sei alleata c… - f4f62 : RT @lore944: @Adnkronos Io però non sono proprio disposta a darglieli. Favorevolissima al #MES così riavremo una sanità pubblica efficiente… - GrazianoBeppe : RT @UilPiemonte: SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI DELLA SANITÀ PRIVATA CHE OGGI SCIOPERANO PER IL RINNOVO DEL CCNL SCADUTO DA 14 ANNI Nonostante i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità privata «Sanità, adesso più integrazione tra sistema pubblico e privato» Corriere della Sera