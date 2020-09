Roma, vicepreside sconsiglia minigonne a scuola: ragazze organizzano "protesta in minigonna" (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo quando riportato da Tgcom24 il 14 settembre la vicepreside del liceo Socrate di Roma avrebbe invitato le ragazze a non indossare minigonne perché che è provocante e "ai prof cade l'occhio". ... Leggi su it.sputniknews (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo quando riportato da Tgcom24 il 14 settembre ladel liceo Socrate diavrebbe invitato lea non indossareperché che è provocante e "ai prof cade l'occhio". ...

