Provincia di Benevento | il consiglio approva all’unanimità il bilancio

Il Consiglio Provinciale di Benevento ha approvato all’unanimità, su proposta del Presidente Antonio Di Maria, la manovra di Bilancio di previsione triennale 2020/2022. «E’ un momento straordinario pe ...Ortona. Dopo cinque anni trascorsi al Comando della Compagnia Carabinieri, il Tenente Colonnello Roberto Ragucci, promosso all’attuale grado poche settimane fa, lascia Ortona per essere destinato al C ...Due provvedimenti sono stati approvati dal Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, in materia di forestazione. Con il primo è stata approvata la Convenzione regolante i rapporti tra ...