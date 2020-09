Porsche Carrera Cup - La Taycan Turbo Safety Car debutta a Le Mans

(Di venerdì 18 settembre 2020) LaCup Deutschland debutterà questo weekend a Lein concomitanza con la 24 Ore e, per l'occasione, la Casa tedesca ha deciso di introdurre comeCar lada 680 CV. L'evento francese rappresenta anche l'occasione per celebrare i 50 anni dalla prima vittoria assoluta sul tracciato della, con la 917.800 km dalla Germania a Le. La quattro porte a zero emissioni, vestita con la livreaMotorsport, è stata dotata di tutti i dispositivi di sicurezza necessari per gestire le fasi di gara nelle quali sarà coinvolta laCar. Per rendere unico il debutto della sportiva elettrica, la Casa di Zuffenhausen ha condotto ...

nuriapiera : Dominicano Jimmy Llibre gana tercera carrera del campeonato Porsche Central Europe - TONIABARTH01 : RT @autoass: Porsche 911 Carrera - Silva__Capitao : RT @autoass: Porsche 911 Carrera - SeanMoriarty1 : Porsche Carrera Cup GB - Carolinarc01 : Porsche 911 Carrera -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Carrera

Quattroruote

Il paddock del monomarca di Porsche Italia sfoggia i nuovi colori dell'Enrico Fulgenzi Racing e conferma il record di 27 vetture e 29 piloti al via sul tracciato romano dopo il test di ieri e il migli ...“Leggendario”: è sicuramente un aggettivo abusato, ma in questo caso no. Se parliamo di competizioni automobilistiche ve ne è una che, per storia, prestigio e notorietà, oggettivamente sta più in alto ...Difendere la prima posizione in classifica generale e fare una prestazione importante: è l’imperativo del pilota di Castrovillari Simone Iaquinta nel quarto round della Carrera Cup Italia. Iaquinta – ...