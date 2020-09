Espansionismo cinese: il canale della discordia (Di venerdì 18 settembre 2020) Pechino vorrebbe scavare un passaggio artificiale attraverso la Thailandia per velocizzare il transito delle sue navi. Ma l'ennesima spinta del Dragone potrebbe scatenare un nuovo risiko militare e trasformare quei mari in un paradiso perduto.Spiagge orlate di palme, tiepide acque turchesi: è tutto vero l'immaginario che circonda la Thailandia. Un nirvana tropicale che, però, potrebbe subire un brusco risveglio. Il governo di Bangkok è convinto che a Sud, dove il territorio si assottiglia tanto da diventare un istmo largo un centinaio di chilometri (più o meno quanto la Sardegna), si dovrà creare un collegamento diretto tra il mare delle Andamane e il golfo del Siam, ovvero tra Oceano Indiano e Mar cinese meridionale. In questo modo le navi di ogni caratura che compongono il fenomenale traffico marittimo dell'area non dovranno ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 settembre 2020) Pechino vorrebbe scavare un passaggio artificiale attraverso la Thailandia per velocizzare il transito delle sue navi. Ma l'ennesima spinta del Dragone potrebbe scatenare un nuovo risiko militare e trasformare quei mari in un paradiso perduto.Spiagge orlate di palme, tiepide acque turchesi: è tutto vero l'immaginario che circonda la Thailandia. Un nirvana tropicale che, però, potrebbe subire un brusco risveglio. Il governo di Bangkok è convinto che a Sud, dove il territorio si assottiglia tanto da diventare un istmo largo un centinaio di chilometri (più o meno quanto la Sardegna), si dovrà creare un collegamento diretto tra il mare delle Andamane e il golfo del Siam, ovvero tra Oceano Indiano e Marmeridionale. In questo modo le navi di ogni caratura che compongono il fenomenale traffico marittimo dell'area non dovranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Espansionismo cinese Espansionismo cinese: il canale della discordia Panorama Pechino e non solo. Chi e perché frena il dialogo economico Usa-Taiwan

Keith Krach, sottosegretario agli Affari economici Usa, sarà a Taiwan per tre giorni per avviare il dialogo economico. Taipei spera che nasca al più presto un accordo commerciale. Ma a Washington (e n ...

Serracchiani: "Schedature cinesi nel porto di Trieste, sia fatta chiarezza"

«Bisogna capire in che modo sono stati raccolti quei dati, con quale criterio e per quale fine. Perché l’espansionismo economico e politico della Cina è un dato di fatto, da affrontare senza isterismi ...

India. Firmato l’accordo ACSA con il Giappone per la regione indo-pacifica

L’India e il Giappone hanno firmato l’accordo ACSA (Acquisition and Cross-Service Agreements) che consentirebbe alle forze armate dei due Paesi di scambiarsi forniture e servizi su base reciproca dura ...

