Esclusiva: Feralpisalò, preso Morosini dal Monza (Di venerdì 18 settembre 2020) Colpo a centrocampo per la Feralpisalò. Accordo raggiunto poco fa con il Monza per Tommaso Morosini, classe 1991, un rinforzo di qualità per la Serie C. Morosini aveva altre proposte, anche dalla Serie B, ma ha sposato il progetto ambizioso della Feralpisalò. Foto: L'articolo Esclusiva: Feralpisalò, preso Morosini dal Monza proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Colpo a centrocampo per la Feralpisalò. Accordo raggiunto poco fa con ilper Tommaso, classe 1991, un rinforzo di qualità per la Serie C.aveva altre proposte, anche dalla Serie B, ma ha sposato il progetto ambizioso della Feralpisalò. Foto: L'articolo: Feralpisalò,dalproviene da Alfredo Pedullà.

villdav3 : #ESCLUSIVA #CALCIOMERCATO - Nuova idea per la difesa della #GianaErminio . Interesse per un ex Pordenone, FeralpiSa… -

