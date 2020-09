Con il taglio dei parlamentari si indebolisce l’istituzione che rappresenta il popolo (Di venerdì 18 settembre 2020) Elisabetta Gualmini, parlamentare europea del Partito democratico, nel corso di un dibattito radiofonico ha esposto un curioso argomento per sostenere il taglio dei parlamentari.“A partire dagli anni Ottanta - ha detto - sono i governi, in tutto il mondo, che si accollano la gran parte del lavoro di decisione e di riforma. Le assemblee parlamentari sono certamente rilevantissime ma spesso hanno un ruolo notarile, recepiscono quello che fanno i governi. Quindi, francamente, piuttosto che 1000, 600 io penso che vada benissimo”.Dunque, a quanto si capisce, poiché il parlamento è da anni già piuttosto mortificato, invece di prendersene cura, magari provando a ripristinare un rapporto corretto tra potere legislativo e potere esecutivo, si dovrebbe affossarlo ulteriormente. D’altra parte, lo zelo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Elisabetta Gualmini, parlamentare europea del Partito democratico, nel corso di un dibattito radiofonico ha esposto un curioso argomento per sostenere ildei.“A partire dagli anni Ottanta - ha detto - sono i governi, in tutto il mondo, che si accollano la gran parte del lavoro di decisione e di riforma. Le assembleesono certamente rilevantissime ma spesso hanno un ruolo notarile, recepiscono quello che fanno i governi. Quindi, francamente, piuttosto che 1000, 600 io penso che vada benissimo”.Dunque, a quanto si capisce, poiché il parlamento è da anni già piuttosto mortificato, invece di prendersene cura, magari provando a ripristinare un rapporto corretto tra potere legislativo e potere esecutivo, si dovrebbe affossarlo ulteriormente. D’altra parte, lo zelo ...

D’altra parte, lo zelo con il quale d’improvviso buona parte del suo partito ha iniziato a sostenere le ragioni del “Sì” lascia pochi dubbi. Ma si capisce. Dopo aver votato per tre volte contro il ...

Nella giornata dì giovedì 17 settembre ha avuto luogo a Messina una riunione esplicativa su indicazione del Segretario generale dell’UGL Francesco Paolo Capone al cospetto dei quadri sindacali dell’is ...

In dettaglio 187 versamenti, 2 comunicazioni e 3 adempimenti: un totale di 192 scadenze fiscali che abbiamo appena onorato. Sono 270 quelle che ci attendono in tutto il mese. Una giungla che non lasce ...

