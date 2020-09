Classe LMDh, svelate nuove caratteristiche (Di venerdì 18 settembre 2020) After today's ACO announcement, @fritzenzinger , Vice President Motorsport, comments: "We're very happy that FIA, ACO and IMSA have provided the final details of future LMDh regs. We're now able to ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) After today's ACO announcement, @fritzenzinger , Vice President Motorsport, comments: "We're very happy that FIA, ACO and IMSA have provided the final details of futureregs. We're now able to ...

Peugeot, Toyota, ByKolles, sono tra quanti puntano sulla Classe Hypercar. Subito in pista nel 2021, al via della Stagione 9 del WEC Toyota e ByKolles. Altri, vedi soprattutto l’interesse di Porsche, g ...

24 Ore Le Mans, Peugeot rivela il design della sua Hypercar

Il passato andrà in pista sabato, prima del via della 24 Ore di Le Mans, con Carlos Tavares al volante della Peugeot 908. Il futuro, in pista dal 2022, è stato prospettato dopo la Hyperpole che ha dec ...

WEC | Alpine, storia di un progetto ambizioso

Dopo anni di successi in LMP2, Alpine si appresta a debuttare nella classe regina del World Endurance Championship con una LMP1 nel 2021, ponendo fine alla lunga assenza dalla massima categoria per le ...

