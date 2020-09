Campania prima in Ue per tasso rischio povertà (Di venerdì 18 settembre 2020) BRUXELLES - Campania, Sicilia e Calabria figurano tra le prime dieci Regioni dell'Ue con la quota maggiore della popolazione a rischio di povert . Lo si legge nell'Eurostat Regional Yearbook 2020. La ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 18 settembre 2020) BRUXELLES -, Sicilia e Calabria figurano tra le prime dieci Regioni dell'Ue con la quota maggiore della popolazione adi povert . Lo si legge nell'Eurostat Regional Yearbook 2020. La ...

msgelmini : #Campania prima nei contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore 186 positivi con circa 6mila tamponi effettuati. Dov’è… - matteosalvinimi : Piazza emozionante ad Ariano Irpino (Avellino)! Orgoglioso che la Lega per la prima volta si presenti per amministr… - SkyTG24 : Campania, per Unione Europea prima per tasso rischio di povertà - Scisciano : Campania, Regionali: L’appello al voto di Francesco Iovino, candidato al Consiglio Regionale con Italia Viva: Napol… - Walter00365070 : RT @Orraf5: 13 impresentabili alle regionali di domenica e lunedì divisi tra Puglia Valle D'Aosta e Campania per associazione mafiosa, conc… -