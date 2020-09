(Di venerdì 18 settembre 2020) La cosa più triste dell’addio di Garethal Real– scrive il Guardian – è cheè triste. Rabbia magari, e delusione, ma sopratuna sorta di stanco sollievo. Una liberazione. Se n’è andato? Amen. Possiamo andare avanti con le nostre vite.può tornare a giocare a calcio. Zidane può tornare a non rispondere a domande sul gallese. La sua risposta, il tecnico del Real, la diede – definitiva – quandoera ormai venduto in Cina: “Se se ne va già domani, meglio”. Non se ne andò. E Zidane ha dovuto fare i conti con un’altra stagione disastrosa, passata tra pennichelle in panchina e partite di golf mentre il resto della squadra s’allenava. Ma quella ...

napolista : Bale, il ritorno al Tottenham del figliuol prodigo. A Madrid ha vinto tutto e nessuno lo sopporta più Finisce malis… - Longbridge_ITA : @EddieLongbridge I fan del Tottenham sono molto entusiasti del ritorno di Gareth Bale. Non stanno ottenendo il Gare… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Tottenham: vicino Gareth #Bale ?? Si avvicina il ritorno agli #Spurs del gallese. Il calciatore de… - EuropaCalcio : #Tottenham #Bale, secondo l'agente del gallese il ritorno è possibile - #EuropaCalcio - azalat_ : ??CALCIOMERCATO: Intesa raggiunta tra #RealMadrid e #Tottenham per il ritorno di #Bale nel club #Inglese. ?? Sì trat… -

E’ tutto vero: Gareth Bale è ad un passo dal ritorno a casa. L’esterno gallese del Real Madrid è vicinissimo al Tottenham, come confermato anche dall’agente Barnett ai microfoni della BBC: “Gareth non ...“Gareth Bale e Daniel Levy questo pomeriggio giocheranno una partita a golf all’Hadley Wood”. La notizia è circolata sul web e in pochi minuti i tifosi del Tottenham hanno preso dall’assalto la strutt ...In uscita da Trapani, M'Bala Nzola è attratto dalle sirene provenienti dalla massima serie. Sulle tracce dell'attaccante transalpino ci sono Spezia (sarebbe un ritorno) e Crotone. In B Chievo e Ascoli ...