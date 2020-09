X Factor 2020, Audizioni – Prima puntata – Chi passa? (Di giovedì 17 settembre 2020) X Factor 2020 ci regala la Prima puntata di Audizioni. Finalmente conosceremo alcuni dei concorrenti che tenteranno di entrare in una delle squadre capitanate dai quattro giudici. Chi è passato? Le novità quest’anno sono tante, ma la formula vincente del talent musicale non cambia: chi dimostrerà di avere quello speciale talento che gli aprirà le porte della discografia? La Prima puntata di Audizioni è guidata come sempre da Alessandro Cattelan, che con un recap della quarantena appena vissuta, ci parla dei cambiamenti avvenuti nel nostro Paese. Ora che quasi tutto si è rimesso in moto, possiamo ricominciare a vivere grandi eventi. “Non abbiamo mai smesso di cantare”, ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020) Xci regala ladi. Finalmente conosceremo alcuni dei concorrenti che tenteranno di entrare in una delle squadre capitanate dai quattro giudici. Chi èto? Le novità quest’anno sono tante, ma la formula vincente del talent musicale non cambia: chi dimostrerà di avere quello speciale talento che gli aprirà le porte della discografia? Ladiè guidata come sempre da Alessandro Cattelan, che con un recap della quarantena appena vissuta, ci parla dei cambiamenti avvenuti nel nostro Paese. Ora che quasi tutto si è rimesso in moto, possiamo ricominciare a vivere grandi eventi. “Non abbiamo mai smesso di cantare”, ...

SkyItalia : Pronti per #XF2020? Abbiamo una sorpresa per voi! Un’anteprima della prima puntata oggi alle 19.30 qui ??… - XFactor_Italia : Manca pochissimo alla preview della prima puntata di #XF2020 ?????????? Ci vediamo alle 19:30 solo su… - SkyTG24 : X Factor, le emozioni dei giudici - zazoomblog : X Factor 2020 Blue Phelix da Tik Tok: il suo messaggio conquista tutti - #Factor #Phelix #messaggio #conquista - emalombardini : X Factor 14 al via con le auditions: il resoconto della prima puntata -