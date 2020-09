Waze | ora l’app ti suggerisce il momento migliore per viaggiare

Leggi su wired

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Foto:)In occasione dell’eventoOn, la popolare applicazione per la navigazione gps partecipativa ha presentato numerose novità in arrivo sulle piattaforme Android e iOs. Come dal debutto, molte delle funzioni girano attorno alla solida base della community dir che conta 140 milioni di segnalazioni al mese in 185 paesi con oltre 36 miliardi di km percorsi e 70 milioni di incidenti riportati. Per garantire un’esperienza sempre più personalizzata e precisa, arriva la funzione Trip Suggestions ossia suggerimenti di viaggio con l’app che indicherà l’orarioper mettersi in strada evitando di incorrere in rallentamenti, ingorghi e traffico. Con l’utilità Recent Locations, ossia posizioni recenti, si potranno visualizzare appunti i viaggi ...